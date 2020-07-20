PRINCETON, KY -- Just 24 hours removed from her historic run in the 84th Irvin Cobb Championships, Emma Talley was back on the course holding a youth golf clinic for kids at Princeton Golf Club.

"I love kids and golf is a passion of mine, so growing the game is important to me," said Talley.

Over 30 kids participated in the event. Something that Talley didn't expect.

"When I was growing up in Princeton, there weren't many kids playing," she said. "So to see that many kids show up to a golf clinic, I think we can call it a success."

For Talley, getting to use her status as an LPGA Tour professional means she can do clinics like this and give back.

"It is all about making a difference," Talley said. "That is what I really want to use my talents for, is making a difference. Use golf for a bigger purpose than myself."

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