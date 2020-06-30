NASHVILLE, Tenn. (AP) - The Tennessee Secondary Schools Athletic Association says football and girls soccer will not start on schedule because of the coronavirus pandemic.

Season openers had been set for Aug. 21 with jamborees a week earlier.

On Monday Gov. Bill Lee extended Tennessee's state of emergency through August 29. Among other things, Lee's order limits contact sports "with a requirement or substantial likelihood of routine close contact.''

The TSSAA said Tuesday it is working on regular season and postseason options.

The emergency restrictions do not apply to collegiate or professional sports conducted under the rules of their governing bodies.

Tags