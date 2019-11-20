Gourmet Minutes - SALSA VERDE CHICKEN LASAGNA
SALSA VERDE CHICKEN LASAGNA
Ingredients
• 3 CUPS SHREDDED ROTISSERE CHICKEN
• 1 CUP SOUR CREAM
• 1TABLESPOON CUMIN
• 1 ½ CUPS SALSA VERDE, DIVIDED 1 & ½ CUP
• 2 CUPS FAVORITE SALSA OR PICANTE
• ½ CUP FRESH CILANTRO CHOPPED
• 2 CUPS SHREDDED MEXICAN BLEND CHEESE
• 1 CAN BLACK BEANS, DRAINED AND RINSED
• 10 CORN TORTILLAS, 2 CUT INTO FINE STRIPS
Directions
• PREHEAT OVEN TO 325.
• COMBINE THE CHICKEN, SOUR CREAM, 1 CUP OF THE SALSA VERDE, BEANS, CILANTRO AND CUMIN IN A MEDIUM BOWL.
• SPREAD THE REMAINING ½ CUP OF SALSA VERDE ON THE BOTTOM OF AN 8 INCH SQUARE BAKING DISH.
• LAYER WITH 4 OF THE TORTILLAS AND HALF OF THE CHICKEN MIXTURE.
• DOLLOP HALF OF THE SALSA AND SPREAD HALF OF THE CHEESE ACROSS THE TOP
• REPEAT THE LAYERS WITH REMAINING TORTILLAS, CHICKEN MIXTURE AND SALSA.
• IN A SMALL BOW; TOSS THE TORTILLA STRIPS WITH ABOUT A TABLESPOON OF VEGETABLE OIL TO COAT.
• SPREAD TORTILLA STRIPS ACROSS THE TOP
• BAKE UNTIL BUBBLY ABOUT 30 TO 35 MINUTES.
• TOP WITH GREEN ONIONS, JALAPENO SLICES AND OR AVOCADO IF DESIRED AND SERVE