Gourmet Minutes - SALSA VERDE CHICKEN LASAGNA

SALSA VERDE CHICKEN LASAGNA

Ingredients

• 3 CUPS SHREDDED ROTISSERE CHICKEN

• 1 CUP SOUR CREAM

• 1TABLESPOON CUMIN

• 1 ½ CUPS SALSA VERDE, DIVIDED 1 & ½ CUP

• 2 CUPS FAVORITE SALSA OR PICANTE

• ½ CUP FRESH CILANTRO CHOPPED

• 2 CUPS SHREDDED MEXICAN BLEND CHEESE

• 1 CAN BLACK BEANS, DRAINED AND RINSED

• 10 CORN TORTILLAS, 2 CUT INTO FINE STRIPS

Directions

• PREHEAT OVEN TO 325.

• COMBINE THE CHICKEN, SOUR CREAM, 1 CUP OF THE SALSA VERDE, BEANS, CILANTRO AND CUMIN IN A MEDIUM BOWL.

• SPREAD THE REMAINING ½ CUP OF SALSA VERDE ON THE BOTTOM OF AN 8 INCH SQUARE BAKING DISH.

• LAYER WITH 4 OF THE TORTILLAS AND HALF OF THE CHICKEN MIXTURE.

• DOLLOP HALF OF THE SALSA AND SPREAD HALF OF THE CHEESE ACROSS THE TOP

• REPEAT THE LAYERS WITH REMAINING TORTILLAS, CHICKEN MIXTURE AND SALSA.

• IN A SMALL BOW; TOSS THE TORTILLA STRIPS WITH ABOUT A TABLESPOON OF VEGETABLE OIL TO COAT.

• SPREAD TORTILLA STRIPS ACROSS THE TOP

• BAKE UNTIL BUBBLY ABOUT 30 TO 35 MINUTES.

• TOP WITH GREEN ONIONS, JALAPENO SLICES AND OR AVOCADO IF DESIRED AND SERVE