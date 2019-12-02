SWEET POTATO PEANUT BUTTER SOUP
SWEET POTATO PEANUT BUTTER SOUP
Ingredients
• 2 TABLESPOONS BUTTER
• 1 CUP SWEET ONION, DICED
• 4 CLOVES GARLIC, CRUSHED
• 2 POUNDS SWEET POTATOES PEELED AND CUBED (SMALL)
• 4 CUPS CHICKEN OR VEGETABLE BROTH
• 1 TABLESPOON FRESH GRATED GINGER
• 1 TEASPOON GROUND WHITE PEPPER
• ¼ CUP PEANUT BUTTER
• ¾ CUP HEAVY WHIPPING CREAM
• 2 TEASPOONS KOSHER SALT
• 2 TEASPOONS FRESH ROSEMARY
• CHOPPED ROASTED PEANUTS FOR GARNISH
Directions
• IN A MEDIUM STOCK POT MELT THE BUTTER OVER MEDIUM HEAT. ADD THE ONION, ROSEMARY AND GARLIC. SAUTE UNTIL THEY ARE SOFTENED AND ROSEMARY IS FRAGRANT. ABOUT 5 MINUTES. ADD SWEET POTATOES, BROTH, GINGER, SALT AND PEPPER. COVER AND SIMMER UNTIL THE POTATOES ARE VERY SOFT. ABOUT 35 MINUTES
• STIR IN THE PEANUT BUTTER. USING A HAND BLENDER, PUREE UNTIL SMOOTH. ADD IN THE CREAM AND CONTINUE TO PURE UNTIL WELL BLENDED AND SILKY SMOOTH.
• SERVE GARNISHED WITH THE CHOPPED PEANUTS