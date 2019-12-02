SWEET POTATO PEANUT BUTTER SOUP

SWEET POTATO PEANUT BUTTER SOUP

Ingredients

• 2 TABLESPOONS BUTTER

• 1 CUP SWEET ONION, DICED

• 4 CLOVES GARLIC, CRUSHED

• 2 POUNDS SWEET POTATOES PEELED AND CUBED (SMALL)

• 4 CUPS CHICKEN OR VEGETABLE BROTH

• 1 TABLESPOON FRESH GRATED GINGER

• 1 TEASPOON GROUND WHITE PEPPER

• ¼ CUP PEANUT BUTTER

• ¾ CUP HEAVY WHIPPING CREAM

• 2 TEASPOONS KOSHER SALT

• 2 TEASPOONS FRESH ROSEMARY

• CHOPPED ROASTED PEANUTS FOR GARNISH

Directions

• IN A MEDIUM STOCK POT MELT THE BUTTER OVER MEDIUM HEAT. ADD THE ONION, ROSEMARY AND GARLIC. SAUTE UNTIL THEY ARE SOFTENED AND ROSEMARY IS FRAGRANT. ABOUT 5 MINUTES. ADD SWEET POTATOES, BROTH, GINGER, SALT AND PEPPER. COVER AND SIMMER UNTIL THE POTATOES ARE VERY SOFT. ABOUT 35 MINUTES

• STIR IN THE PEANUT BUTTER. USING A HAND BLENDER, PUREE UNTIL SMOOTH. ADD IN THE CREAM AND CONTINUE TO PURE UNTIL WELL BLENDED AND SILKY SMOOTH.

• SERVE GARNISHED WITH THE CHOPPED PEANUTS