PHILADELPHIA (AP) - The Philadelphia 76ers have selected Kentucky guard Tyrese Maxey with the 21st pick of the NBA draft.

Maxey is the first selection under the new regime led by president Daryl Morey.

Maxey averaged 19 points for Kentucky last season and shot 43% for the field.

He extended Kentucky's streak of 11 straight drafts with a first-round pick.

Maxey was the 30th first-round pick under John Calipari.

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