A person familiar with the decision tells The Associated Press that the New England Patriots have canceled practice Friday after a member of the organization tested positive for COVID-19.

The person, speaking on condition of anonymity, did not reveal if it involved a player or a coach.

New England already twice had the original Week 5 matchup against Denver postponed following four positive coronavirus tests by players, including quarterback Cam Newton and cornerback Stephon Gilmore.

The game is scheduled for Sunday in Foxborough, Mass., but now could be in jeopardy.

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