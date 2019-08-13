8/12 Big Ol' Fish

...HEAT ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM CDT THIS
EVENING...
THE HEAT ADVISORY REMAINS IN EFFECT FOR AREAS GENERALLY ALONG AND
SOUTH OF A LINE FROM MADISONVILLE AND PADUCAH KENTUCKY TO POPLAR
BLUFF MISSOURI.
* HEAT INDEX...HEAT INDICES LOCALLY FROM 105 TO 110 WILL CONTINUE
THE REST OF THE AFTERNOON.
* IMPACTS...THE EXTREME HEAT AND HUMIDITY WILL LEAD TO AN
INCREASED RISK OF HEAT RELATED STRESS AND ILLNESS. THE VERY
YOUNG, THE ELDERLY, THOSE WITHOUT AIR-CONDITIONING, AND THOSE
PARTICIPATING IN STRENUOUS OUTDOOR ACTIVITIES WILL BE THE MOST
SUSCEPTIBLE. CAR INTERIORS WILL ALSO REACH LETHAL TEMPERATURES
IN A MATTER OF MINUTES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A HEAT ADVISORY MEANS THAT A PERIOD OF HOT TEMPERATURES IS
EXPECTED. THE COMBINATION OF HOT TEMPERATURES AND HIGH HUMIDITY
WILL COMBINE TO CREATE A SITUATION IN WHICH HEAT ILLNESSES ARE
POSSIBLE. DRINK PLENTY OF FLUIDS...STAY IN AN AIR-CONDITIONED
ROOM...STAY OUT OF THE SUN...AND CHECK UP ON RELATIVES AND
NEIGHBORS.
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