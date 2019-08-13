8/12 Big Ol' Fish

For Monday's edition of Big Ol' Fish, click the video link above.

To see your fish pictures on Local 6, email them to us at BigFish@WPSDLocal6.com. Please keep in mind we air pictures in the order we receive them. We currently have more than 100 pictures waiting to be aired, so if you send your picture in today, it may be a couple months before we get to yours -- but we will get to it.

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