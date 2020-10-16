CHARLOTTE, N.C. (AP) - Clint Bowyer would not have picked 2020 to be his final season as a NASCAR driver.

But he's chosen to make 2020 his final year and will move to the Fox Sports booth next season.

Bowyer would have preferred a proper send-off with fans at races and his family and friends along for the final ride.

He would have tried for another season if the television job was not offered.

In moving to the booth, Bowyer will have a long second career in the sport.

His farewell begins Sunday at home track Kansas Speedway.

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