JACKSONVILLE, Ala. (AP) - Tevin Brown had 24 points as Murray State edged past Jacksonville State 72-68.

Brown shot 8 for 10 from the foul line and added six rebounds.

KJ Williams had 13 points for Murray State (10-5, 3-0 Ohio Valley Conference), which won its fourth straight game.

Anthony Smith added eight rebounds.

Jacara Cross had 16 points for the Gamecocks (7-9, 2-1). De'Torrion Ware added 15 points and seven rebounds and Martin Roub had 12 points.

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