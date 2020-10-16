KANSAS CITY, Mo. (AP) - The only member of the Kansas City Chiefs that was available and willing to discuss LeVeon Bell happened to be defensive coordinator Steve Spagnuolo, who won't have much of anything to do with him.

The Chiefs follow a strict schedule for making coaches and players available to reporters, and coach Andy Reid, general manager Brett Veach and Bell weren't available Friday.

But even though offensive coordinator Eric Bieniemy likewise refused to discuss Bell's impending arrival, Spagnuolo recalled his time trying to stop the two-time All-Pro and said: "I'm sure our offensive guys will be glad to have him.''

Tags