You voted Paducah Tilghman's Jayden Freeman as having this week's Gridiron Glory Performance of the Week. Freeman had 276 total yards and four touchdowns leading the Blue Tornado to a 50-21 over Louisville Holy Cross. #5 Tilghman will face #1 Mayfield this Friday night.

Check back on Saturday to vote for your favorite performance from Week 3 of Gridiron Glory.

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