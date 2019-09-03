...HEAT INDEX VALUES AROUND 100 DEGREES THIS AFTERNOON...
HEAT INDEX VALUES WILL BEGIN TO CREEP INTO THE UPPER 90S BY 11 AM
CDT ALONG THE BORDER WITH NORTHEAST ARKANSAS AND NORTHWEST
TENNESSEE, EXPANDING NORTH IN SOUTHEAST MISSOURI AND WEST KENTUCKY
THROUGH THE AFTERNOON.
HEAT INDEX VALUES AROUND 100 DEGREES COULD STRETCH ALONG AND
SOUTH OF A LINE FROM PIEDMONT AND CAPE GIRARDEAU MISSOURI, ONWARD
TO PADUCAH AND HOPKINSVILLE KENTUCKY BY 2 PM CDT.
AS A COLD FRONT PUSHES SOUTHWARD THROUGH THE AREA, DRIER AND
COOLER AIR WILL INFILTRATE THE REGION, PUSHING HEAT INDEX VALUES
OVER SOUTHEAST MISSOURI AND WEST KENTUCKY BACK INTO THE LOWER 90S
BY 6 PM CDT.
IF YOU MUST WORK OR ARE PLANNING OTHER OUTDOOR ACTIVITIES IN THIS
HEAT AND HUMIDITY TODAY, THEN BE SURE TO KEEP HYDRATED BY
DRINKING PLENTY OF WATER. TAKE FREQUENT BREAKS IN THE SHADE WHEN
POSSIBLE OR SEEK AIR-CONDITIONED SHELTER, IF AVAILABLE, THIS
AFTERNOON.
COOLER AIR IS EXPECTED OVER THE REGION ON THURSDAY. HOWEVER,
RESIDENTS IN SOUTHEAST MISSOURI MAY SEE ANOTHER ROUND OF HEAT AND
HUMIDITY ONCE AGAIN LATE FRIDAY AFTERNOON.