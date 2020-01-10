Below is a list of reported high school basketball scores from Friday, January 10th.

Boys:

Benton 57, Massac County 53

Fulton City 78, Christian Fellowship 62

Calloway County 58, Webster County 54

Mayfield 49, Graves County 48 OT

McCracken County 58, Marshall County 53

Girls:

Christian Fellowship 57, Fulton County 27

Graves County 54, Mayfield 20

Lyon County 55, Livingston Central 42

Marshall County 68, McCracken County 50

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