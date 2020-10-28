...FLOOD WATCH NOW IN EFFECT FROM 7 PM CDT THIS EVENING THROUGH
THURSDAY AFTERNOON...
THE FLOOD WATCH IS NOW IN EFFECT FOR
* PORTIONS OF SOUTHERN ILLINOIS...SOUTHWEST INDIANA...WESTERN
KENTUCKY AND SOUTHEAST MISSOURI, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN
SOUTHERN ILLINOIS, ALEXANDER, GALLATIN, HAMILTON, HARDIN, JOHNSON,
MASSAC, POPE, PULASKI, SALINE, UNION, WHITE AND WILLIAMSON. IN
SOUTHWEST INDIANA, GIBSON, PIKE, POSEY, SPENCER, VANDERBURGH AND
WARRICK. IN WESTERN KENTUCKY, BALLARD, CALDWELL, CALLOWAY,
CARLISLE, CRITTENDEN, DAVIESS, FULTON, GRAVES, HENDERSON, HICKMAN,
HOPKINS, LIVINGSTON, LYON, MARSHALL, MCCRACKEN, MCLEAN, UNION KY
AND WEBSTER. IN SOUTHEAST MISSOURI, BUTLER, CARTER, MISSISSIPPI,
NEW MADRID, RIPLEY, SCOTT, STODDARD AND WAYNE MO.
* FROM 7 PM CDT THIS EVENING THROUGH THURSDAY AFTERNOON
* WIDESPREAD SHOWERS, HEAVY AT TIMES, WILL SPREAD NORTH ACROSS THE
REGION THROUGH THIS EVENING. THE HEAVIEST RAINFALL IS EXPECTED
THIS EVENING INTO THURSDAY MORNING.
* RAINFALL TOTALS OF 3 TO 4 INCHES ARE POSSIBLE IN THE WATCH AREA.
THESE AMOUNTS MAY CAUSE FLOODING OF LOW LYING AND POOR DRAINAGE
AREAS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLOOD WATCH MEANS THERE IS A POTENTIAL FOR FLOODING BASED ON
CURRENT FORECASTS. YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE ALERT
FOR POSSIBLE FLOOD WARNINGS. THOSE LIVING IN AREAS PRONE TO FLOODING
SHOULD BE PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLOODING DEVELOP.
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