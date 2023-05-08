SEVERE THUNDERSTORM WATCH 202 REMAINS VALID UNTIL 11 PM CDT THIS
EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 15 COUNTIES
IN SOUTHERN ILLINOIS
ALEXANDER FRANKLIN GALLATIN
HAMILTON HARDIN JACKSON
JEFFERSON JOHNSON MASSAC
PERRY POPE PULASKI
SALINE UNION WILLIAMSON
IN KENTUCKY THIS WATCH INCLUDES 22 COUNTIES
IN WESTERN KENTUCKY
BALLARD CALDWELL CALLOWAY
CARLISLE CHRISTIAN CRITTENDEN
DAVIESS FULTON GRAVES
HENDERSON HICKMAN HOPKINS
LIVINGSTON LYON MARSHALL
MCCRACKEN MCLEAN MUHLENBERG
TODD TRIGG UNION
WEBSTER
IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES
IN SOUTHEAST MISSOURI
BOLLINGER BUTLER CAPE GIRARDEAU
CARTER MISSISSIPPI NEW MADRID
PERRY RIPLEY SCOTT
STODDARD WAYNE
THIS INCLUDES THE CITIES OF BARDWELL, BENTON, BLOOMFIELD, CADIZ,
CAIRO, CALHOUN, CAPE GIRARDEAU, CARBONDALE, CHARLESTON, CLINTON,
DIXON, DONIPHAN, EDDYVILLE, ELIZABETHTOWN, ELKTON, GOLCONDA,
GREENVILLE, HARRISBURG, HENDERSON, HERRIN, HICKMAN, HOPKINSVILLE,
JACKSON, JONESBORO, MADISONVILLE, MARBLE HILL, MARION, MAYFIELD,
MCLEANSBORO, METROPOLIS, MORGANFIELD, MOUND CITY, MOUNT VERNON,
MURPHYSBORO, MURRAY, NEW MADRID, OWENSBORO, PADUCAH, PERRYVILLE,
PIEDMONT, PINCKNEYVILLE, POPLAR BLUFF, PRINCETON, SHAWNEETOWN,
SIKESTON, SMITHLAND, VAN BUREN, VIENNA, WEST FRANKFORT,
AND WICKLIFFE.