...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT
TONIGHT...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* ALL OF SOUTHEAST MISSOURI, SOUTHERN ILLINOIS, SOUTHWEST
INDIANA, AND WESTERN KENTUCKY
* UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT
* SCATTERED TO NUMEROUS THUNDERSTORMS WILL PERSIST THROUGH THIS
EVENING AND INTO THE EARLY OVERNIGHT HOURS. STORMS CONTINUE TO
HAVE THE POTENTIAL TO PRODUCE VERY HEAVY RAIN LOCALLY, IN A
SHORT PERIOD OF TIME. MANY LOCATIONS COULD SEE A QUICK 1 TO 2
INCHES FALL, EVEN UP TO 3 INCHES, IN AN HOUR, DUE TO HIGHLY
EFFICIENT RAINFALL RATES. SINCE MANY LOCATIONS HAVE ALREADY SEEN
HEAVY RAINFALL IN THE PAST 24 TO 48 HOURS, THERE COULD BE
LOCALLY HIGHER TOTAL AMOUNTS, WHERE STORMS REPEAT OR TRAIN OVER
THE SAME AREAS, AND LEAD TO ADDITIONAL FLOODING ISSUES.
* MOTORISTS SHOULD BE PREPARED FOR RAPIDLY REDUCED VISIBILITIES IN
HEAVY RAINFALL, AND PONDING OR FLOODING OF WATER ON ROAD
SURFACES. KEEP IN MIND AREAS THAT HAVE ALREADY EXPERIENCED
RECENT HEAVY RAINS, WILL FLOOD MORE QUICKLY WITH ADDITIONAL
HEAVY RAIN.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
&&