PADUCAH, KY -- McCracken County senior Claire Johnson announced on social media Friday night that she has committed to play college basketball at Samford.

Johnson, who just wrapped up her junior season with the Lady Mustangs, had received offers over the last several months from Murray State, UT Martin, and Radford among others.

During her junior season, Johnson was second in scoring for McCracken County averaging 17 points per game. She saved her best performances for the KHSAA Girl's Sweet 16, where she scored a total of 72 points in four games.

McCracken County would finish as state runners-up to Sacred Heart.