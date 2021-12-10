TORNADO WATCH 559 REMAINS VALID UNTIL 5 AM CST EARLY THIS MORNING
FOR THE FOLLOWING AREAS
IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 17 COUNTIES
IN SOUTHEAST ILLINOIS
EDWARDS
IN SOUTHERN ILLINOIS
ALEXANDER FRANKLIN GALLATIN
HAMILTON HARDIN JEFFERSON
JOHNSON MASSAC POPE
PULASKI SALINE UNION
WABASH WAYNE WHITE
WILLIAMSON
IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES
IN SOUTHWEST INDIANA
POSEY
IN SOUTHWEST INDIANA
GIBSON PIKE SPENCER
VANDERBURGH WARRICK
IN KENTUCKY THIS WATCH INCLUDES 22 COUNTIES
IN WESTERN KENTUCKY
BALLARD CALDWELL CALLOWAY
CARLISLE CHRISTIAN CRITTENDEN
DAVIESS FULTON GRAVES
HENDERSON HICKMAN HOPKINS
LIVINGSTON LYON MARSHALL
MCCRACKEN MCLEAN MUHLENBERG
TODD TRIGG UNION
WEBSTER
IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES
IN SOUTHEAST MISSOURI
MISSISSIPPI SCOTT
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBION, BARDWELL, BENTON, BOONVILLE,
CADIZ, CAIRO, CALHOUN, CARMI, CHARLESTON, CLINTON, DIXON,
EDDYVILLE, ELIZABETHTOWN, ELKTON, EVANSVILLE, FAIRFIELD,
FORT BRANCH, GOLCONDA, GRAYVILLE, GREENVILLE, HARRISBURG,
HENDERSON, HERRIN, HICKMAN, HOPKINSVILLE, JONESBORO,
MADISONVILLE, MARION, MAYFIELD, MCLEANSBORO, METROPOLIS,
MORGANFIELD, MOUND CITY, MOUNT CARMEL, MOUNT VERNON, MURRAY,
OWENSBORO, PADUCAH, PETERSBURG, POSEYVILLE, PRINCETON, ROCKPORT,
SHAWNEETOWN, SIKESTON, SMITHLAND, VIENNA, WEST FRANKFORT,
WEST SALEM, AND WICKLIFFE.
TORNADO WATCH 559 IS IN EFFECT UNTIL 500 AM CST FOR THE
FOLLOWING LOCATIONS
KY
. KENTUCKY COUNTIES INCLUDED ARE
BALLARD CALDWELL CALLOWAY
CARLISLE CHRISTIAN CRITTENDEN
DAVIESS FULTON GRAVES
HENDERSON HICKMAN HOPKINS
LIVINGSTON LYON MARSHALL
MCCRACKEN MCLEAN MUHLENBERG
TODD TRIGG UNION
WEBSTER