TORNADO WATCH 551 REMAINS VALID UNTIL 4 AM CST MONDAY FOR THE
FOLLOWING AREAS
IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES
IN SOUTHERN ILLINOIS
ALEXANDER GALLATIN HARDIN
JOHNSON MASSAC POPE
PULASKI SALINE UNION
WILLIAMSON
IN KENTUCKY THIS WATCH INCLUDES 22 COUNTIES
IN WESTERN KENTUCKY
BALLARD CALDWELL CALLOWAY
CARLISLE CHRISTIAN CRITTENDEN
DAVIESS FULTON GRAVES
HENDERSON HICKMAN HOPKINS
LIVINGSTON LYON MARSHALL
MCCRACKEN MCLEAN MUHLENBERG
TODD TRIGG UNION
WEBSTER
IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES
IN SOUTHEAST MISSOURI
BOLLINGER BUTLER CAPE GIRARDEAU
CARTER MISSISSIPPI NEW MADRID
RIPLEY SCOTT STODDARD
WAYNE
THIS INCLUDES THE CITIES OF BARDWELL, BENTON, BLOOMFIELD, CADIZ,
CAIRO, CALHOUN, CAPE GIRARDEAU, CHARLESTON, CLINTON, DIXON,
DONIPHAN, EDDYVILLE, ELIZABETHTOWN, ELKTON, GOLCONDA, GREENVILLE,
HARRISBURG, HENDERSON, HERRIN, HICKMAN, HOPKINSVILLE, JACKSON,
JONESBORO, MADISONVILLE, MARBLE HILL, MARION, MAYFIELD,
METROPOLIS, MORGANFIELD, MOUND CITY, MURRAY, NEW MADRID,
OWENSBORO, PADUCAH, PIEDMONT, POPLAR BLUFF, PRINCETON,
SHAWNEETOWN, SIKESTON, SMITHLAND, VAN BUREN, VIENNA,
AND WICKLIFFE.
TORNADO WATCH 551 IS IN EFFECT UNTIL 400 AM CST FOR THE
FOLLOWING LOCATIONS
KY
. KENTUCKY COUNTIES INCLUDED ARE
BALLARD CALDWELL CALLOWAY
CARLISLE CHRISTIAN CRITTENDEN
DAVIESS FULTON GRAVES
HENDERSON HICKMAN HOPKINS
LIVINGSTON LYON MARSHALL
MCCRACKEN MCLEAN MUHLENBERG
TODD TRIGG UNION
WEBSTER