...RED FLAG WARNING THIS MORNING THROUGH SUNSET...
.STRONG AND GUSTY SOUTH TO SOUTHWEST WINDS, CRITICALLY LOW
RELATIVE HUMIDITY, AND DRYING FUEL CONDITIONS WILL PROMOTE RAPID
FIRE GROWTH. ANY FIRE THAT STARTS COULD QUICKLY SPREAD OUT OF
CONTROL. THERE SHOULD BE NO BURNING TODAY.
...RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM CST THIS EVENING
FOR GUSTY WINDS AND LOW HUMIDITY FOR SOUTH CENTRAL AND SOUTHEAST
MISSOURI AND SOUTHERN ILLINOIS...
* AFFECTED AREA...IN ILLINOIS...FIRE WEATHER ZONES 075, 076,
077, 078, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089,
090, 091, 092, 093, AND 094.IN MISSOURI...FIRE WEATHER ZONES
076, 086, 087, 098, 100, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112,
AND 114.
* TIMING...THROUGH SUNSET.
* WIND...SOUTH, SOUTHWEST 15 TO 30 MPH, WITH GUSTS 30 TO 40 MPH.
* RELATIVE HUMIDITY...18 TO 25 PERCENT.
* 10 HOUR FUELS...5 TO 8 PERCENT.
* IMPACTS...ANY FIRES THAT DEVELOP WILL LIKELY SPREAD RAPIDLY.
BURNING IS NOT RECOMMENDED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A RED FLAG WARNING MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS
ARE EITHER OCCURRING NOW....OR WILL SHORTLY. A COMBINATION OF
STRONG WINDS...LOW RELATIVE HUMIDITY...AND WARM TEMPERATURES CAN
CONTRIBUTE TO EXTREME FIRE BEHAVIOR.
&&
...GUSTY WINDS AND HIGH FIRE DANGER THIS AFTERNOON...
SOUTH TO SOUTHWEST WINDS 15 TO 30 MPH, WITH GUSTS 25 TO 40 MPH
WILL CONTINUE ACROSS THE REGION TODAY. THE STRONGEST WINDS WITH
SOME GUSTS OCCASIONALLY UP TO 45 MPH WILL CONTINUE FROM THE CAPE
GIRARDEAU MISSOURI AREA TO THE CARBONDALE AND MARION ILLINOIS
AREAS.
THE GUSTY WINDS AND VERY DRY AIR ACROSS THE AREA WILL RESULT IN A
HIGH FIRE DANGER TODAY. THERE SHOULD BE NO BURNING TODAY. ANY
FIRES WILL QUICKLY SPREAD AND GET OUT OF CONTROL. CONDITIONS WILL
IMPROVE AFTER SUNSET.