The Ravens and Titans meet Sunday in a rematch of last season's AFC divisional playoff, a game in which Derrick Henry rushed for 195 yards to help Tennessee pull off a 28-12 upset in Baltimore.

Henry ranks second in the NFL in yards rushing and will be facing a Ravens defense depleted by injuries. Both teams are 6-3, and this game could go a long way toward determining seeding in the playoffs.

The Titans have lost three of four and Baltimore is coming off a 23-17 defeat in New England.

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