GAINESVILLE, Fla. (AP) - The Southeastern Conference postponed next week's game between Missouri and No. 10 Florida.

It's the third league contest moved this week because of COVID-19 outbreaks.

The Tigers and Gators will now play Oct. 31.

Kentucky and Missouri had been scheduled to play that day, but that game will now be played next Saturday, Oct. 24.

Kentucky had been scheduled to play at Georgia that day, but it moves to Halloween.

The Gators had at least 21 players and coaches test positive for the coronavirus and dozens more quarantined because of contract tracing.

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