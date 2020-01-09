MARTIN, Tenn. (AP) - Parker Stewart scored 31 points and Quintin Dove scored 22 points and UT Martin beat Tennessee State 87-74.

Steve Wooten Jr. scored 11 points with 10 rebounds and Eman Sertovic scored 11 off the bench.

Carlos Marshall Jr. scored a career-high 25 points for the Tigers, Shakem Johnson 13, Jylan Washington 11 and Michael Littlejohn 10.

Tennessee State made 10 of 26 from 3-point range but missed 15 of 27 foul shots and turned it over 21 times.

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