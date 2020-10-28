NASHVILLE, Tenn. (AP) - Tennessee now has had a full 16 regular season games with Ryan Tannehill as its starting quarterback over the past yearn and a half and the Titans are 12-4 during that span.

Tannehill threw 37 touchdowns with only seven interceptions while running for five more TDs.

The player who led the NFL in passer rating in 2019 has a league-best 116.5 passer rating over those 16 games.

Only Russell Wilson has thrown more TDs with 39 in this stretch.

Tannehill says it has been a growing experience though he is trying not to look back.

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