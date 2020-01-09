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By WPSD Staff

PADUCAH -- Paduach Mayor Brandi Harless and McCracken County Judge Executive Craig Clymer will be giving their state of the city/county addresses on Thursday.

The two will be speaking at the Paducah's Chamber of Commerce Power in Partnership Breakfast.

We will be streaming their speeches in this story. Coverage will start around 7:30 a.m.