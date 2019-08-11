...HEAT ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM TO 8 PM CDT
MONDAY...
* TEMPERATURE...EXPECT HEAT INDEX VALUES TO REACH 105 DEGREES
AND PEAK NEAR 110 DEGREES ON MONDAY AFTERNOON INTO THE EARLY
EVENING HOURS.
* IMPACTS...THE COMBINATION OF HOT TEMPERATURES AND HIGH HUMIDITY
VALUES WILL LEAD TO AN INCREASED RISK OF HEAT RELATED STRESS AND
ILLNESS. THE VERY YOUNG, THE ELDERLY, THOSE WITHOUT AIR-
CONDITIONING AND THOSE PARTICIPATING IN STRENUOUS OUTDOOR
ACTIVITIES WILL BE THE MOST SUSCEPTIBLE. CAR INTERIORS WILL ALSO
REACH LETHAL TEMPERATURES IN A MATTER OF MINUTES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
DRINK PLENTY OF FLUIDS...STAY IN AN AIR-CONDITIONED ROOM...STAY
OUT OF THE SUN...AND CHECK UP ON RELATIVES AND NEIGHBORS. TAKE
EXTRA PRECAUTIONS...IF YOU WORK OR SPEND TIME OUTSIDE. WHEN
POSSIBLE...RESCHEDULE STRENUOUS ACTIVITIES TO EARLY MORNING OR
EVENING.
KNOW THE SIGNS AND SYMPTOMS OF HEAT EXHAUSTION AND HEAT STROKE.
WEAR LIGHT WEIGHT AND LOOSE FITTING CLOTHING WHEN POSSIBLE.
HEAT STROKE IS AN EMERGENCY...CALL 9 1 1.
&&
...DANGEROUS HEAT AND HUMIDITY MONDAY INTO TUESDAY...
VERY OPPRESSIVE CONDITIONS ARE POSSIBLE MONDAY ACROSS SOUTHEAST
MISSOURI, THE PURCHASE AREA OF KENTUCKY, AND ALONG AND WEST OF
INTERSTATES 24 AND 57 IN SOUTHERN ILLINOIS. A HEAT ADVISORY IS
ALREADY IN EFFECT FOR THIS AREA.
THE FORECAST FOR MONDAY IS CHALLENGING BECAUSE THERE IS MOUNTING
EVIDENCE THAT SHOWERS AND THUNDERSTORMS COULD MOVE THROUGH THE
REGION LATE TONIGHT INTO MONDAY MORNING. IF THIS OCCURS, IT COULD
HOLD TEMPERATURES AND HEAT INDICES DOWN SIGNIFICANTLY OVER
PORTIONS OF THE REGION. THERE IS ALSO THE POTENTIAL, IF IT DOESN'T
RAIN, THAT HEAT INDICES COULD REACH WELL ABOVE 110 DEGREES. IF
CONFIDENCE INCREASES IN THE DRY FORECAST AN UPGRADE TO AN
EXCESSIVE HEAT WARNING MAY BE NEEDED.
MONDAY NIGHT SHOULD BE DRY AND VERY MILD. LOW TEMPERATURES ARE
FORECAST TO BE IN THE UPPER 70S OVER MOST OF THE REGION, AND SOME
LOCATIONS MAY NOT DROP BELOW 80. WITH THIS QUICK START,
TEMPERATURES TUESDAY COULD SOAR INTO THE MIDDLE 90S WITH HEAT
INDICES OF AT LEAST 105, AND POSSIBLY 110 OR MORE, BY AFTERNOON.
ANOTHER HEAT ADVISORY OR EXCESSIVE HEAT WARNING WILL LIKELY BE
NEEDED FOR SOME PORTION OF THE REGION TUESDAY.
RELIEF IS ON THE WAY, AS A COLD FRONT IS FORECAST TO MOVE
SOUTHEAST THROUGH THE REGION TUESDAY. SCATTERED TO NUMEROUS
THUNDERSTORMS ARE EXPECTED TO DEVELOP AHEAD OF THE FRONT IN THE
HEAT AND HUMIDITY OF THE AFTERNOON, SO THE WORST CONDITIONS
TUESDAY MAY ONLY LAST FOR A FEW HOURS.
BEING ACTIVE IN A HOT ENVIRONMENT PUTS ADDED STRESS ON THE BODY
WHICH COULD LEAD TO HEAT-RELATED ILLNESS. FOR ADDITIONAL HEAT
SAFETY TIPS AND RESOURCES, VISIT WEATHER.GOV/SAFETY/HEAT.