...BITTER COLD WIND CHILLS THIS MORNING ALONG WITH SLICK ROADS...
YESTERDAY'S SNOW COMBINED WITH BITTER COLD EARLY TODAY MEANS MANY
ROADS ACROSS THE REGION WILL REMAIN SLICK AND HAZARDOUS FOR THE
MORNING COMMUTE. THERE HAVE BEEN NUMEROUS CLOSINGS AND EVENT
CANCELLATIONS ACROSS THE AREA. SOME IMPROVEMENT IS EXPECTED
THROUGH THE DAY. DESPITE SUB FREEZING TEMPERATURES, SUNSHINE AND
TREATMENT ON SOME ROADS WILL HELP MELT AND, OR EVAPORATE THE SNOW
AND ICE.
WIND CHILLS THIS MORNING WILL RANGE FROM THE SINGLE DIGITS TO JUST
BELOW ZERO. BY AFTERNOON, THE WINDS WILL DIMINISH. HOWEVER, HIGHS
WILL ONLY REACH THE LOWER TO UPPER 20S, WITH WIND CHILLS STILL 10
TO 20 DEGREES.