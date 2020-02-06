Dog Walking Forecast: 2/6/20

...SMALL ACCUMULATIONS OF WINTRY PRECIPITATION TODAY AND
TONIGHT...
TWO PERIODS OF WINTRY PRECIPITATION ARE EXPECTED OVER THE NEXT 24
HOURS.
A PERIOD OF LIGHT SNOW WILL OCCUR THIS MORNING, MAINLY NORTHWEST
OF A LINE FROM CAPE GIRARDEAU MISSOURI TO EVANSVILLE INDIANA. THE
SNOW WILL BE MIXED WITH SLEET OR FREEZING RAIN. A THIN GLAZE OF
ICE AND A DUSTING OF SNOW IS POSSIBLE, MAINLY ON ELEVATED SURFACES
SUCH AS HIGHWAY OVERPASSES. MORNING COMMUTERS SHOULD BE ALERT TO
THE POTENTIAL FOR SLICK SPOTS.
SNOW IS LIKELY TONIGHT, MAINLY ACROSS WESTERN KENTUCKY. SNOW
ACCUMULATIONS UP TO AN INCH ARE FORECAST IN WESTERN KENTUCKY AND
SOUTHWEST INDIANA. THERE MAY BE SOME IMPACTS TO THE FRIDAY MORNING
COMMUTE, ESPECIALLY ALONG AND SOUTHEAST OF THE OHIO RIVER.
TRAVELERS ARE ADVISED TO PAY ATTENTION TO WEATHER AND ROAD
CONDITIONS TODAY THROUGH EARLY FRIDAY. DRIVE ACCORDINGLY. REMEMBER
THAT BRIDGES FREEZE BEFORE OTHER ROAD SURFACES.