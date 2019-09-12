Dog Walking Forecast: 9/12/19

...AFTERNOON HEAT INDEX VALUES AROUND 100 DEGREES TODAY AND
POSSIBLY AGAIN FRIDAY...
A STRONG AREA OF HIGH PRESSURE ALOFT WILL ALLOW HOT AND HUMID
CONDITIONS TO SET IN ACROSS THE ENTIRE FOUR STATE REGION AGAIN
TODAY. HIGH TEMPERATURES IN THE LOWER TO MIDDLE 90S, COUPLED WITH
MODERATE TO HIGH HUMIDITY, WILL LEAD TO HEAT INDEX VALUES NEAR
100 ROUGHLY FROM 11 AM TO 5 PM.
A WEAK COLD FRONT IS EXPECTED TO MOVE THROUGH THE REGION FRIDAY
AFTERNOON. AHEAD OF IT, HEAT INDEX VALUES MAY REACH TRIPLE DIGITS
FOR AT LEAST AN HOUR OR TWO. THE FRONT WILL EVENTUALLY LEAD TO
SOME RELIEF FROM THE EXTREME HEAT AND HUMIDITY AS WE HEAD INTO
THE WEEKEND.
IF YOU MUST WORK OR ARE PLANNING OTHER OUTDOOR ACTIVITIES IN THE
HEAT AND HUMIDITY, BE SURE TO KEEP HYDRATED BY DRINKING PLENTY OF
WATER. TAKE FREQUENT BREAKS IN THE SHADE WHEN POSSIBLE OR SEEK
AIR-CONDITIONED SHELTER, IF AVAILABLE.