Dog Walking Forecast: 2/24/20

Not a great day for a walk due to rain and possible thunderstorms.
...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN INDIANA... KENTUCKY...ILLINOIS...MISSOURI... OHIO RIVER AT MOUNT VERNON...J.T. MYERS DAM...SHAWNEETOWN... GOLCONDA...SMITHLAND DAM...PADUCAH...OLMSTED LOCK AND DAM AND CAIRO .RIVER LEVELS WILL COME DOWN OVER THE NEXT WEEK. CRESTING IS IMMINENT AT OLMSTED LOCK AND DAM AS WELL AS CAIRO. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... SAFETY MESSAGE... NEVER DRIVE CARS...TRUCKS OR SPORT UTILITY VEHICLES THROUGH FLOODED AREAS. THE WATER MAY BE TOO DEEP TO ALLOW SAFE PASSAGE. NEVER ALLOW CHILDREN TO PLAY IN OR NEAR FLOOD WATERS. STAY TUNED TO NOAA WEATHER RADIO OR YOUR LOCAL MEDIA FOR FURTHER STATEMENTS AND POSSIBLE UPDATED FORECASTS. ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE AT HTTP://WWW.CRH.NOAA.GOV/AHPS2/INDEX.PHP?WFO=PAH /LOWER CASE/ && THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE OHIO RIVER AT PADUCAH * UNTIL SATURDAY AFTERNOON. * AT 6:00 PM SUNDAY THE STAGE WAS 47.6 FEET. * FLOOD STAGE IS 39.0 FEET. * MODERATE FLOODING IS OCCURRING AND MODERATE FLOODING IS FORECAST. * FORECAST...THE RIVER WILL CONTINUE TO FALL TO BELOW FLOOD STAGE BY SATURDAY MORNING. * IMPACT...AT 47.0 FEET...PROPERTY DAMAGE BEGINS ON THE THE ILLINOIS AND KENTUCKY SIDES OF THE RIVER. &&
Currently in Paducah