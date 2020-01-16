Dog Walking Forecast: 1/16/20

...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN
ILLINOIS...KENTUCKY...
OHIO RIVER AT SHAWNEETOWN...PADUCAH...OLMSTED DAM AND CAIRO
.THE OHIO RIVER CONTINUES TO RISE AT SEVERAL LOCATIONS WITH ALL OF
THEM FORECAST TO CREST OVER THE WEEKEND. SHAWNEETOWN WILL FALL BELOW
FLOOD STAGE NEXT TUESDAY...PADUCAH WILL ALSO GO BELOW NEXT THURSDAY.
THE OTHER TWO WILL FALL VERY SLOWLY NEXT WEEK.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SAFETY MESSAGE...
NEVER DRIVE CARS...TRUCKS OR SPORT UTILITY VEHICLES THROUGH FLOODED
AREAS. THE WATER MAY BE TOO DEEP TO ALLOW SAFE PASSAGE. NEVER ALLOW
CHILDREN TO PLAY IN OR NEAR FLOOD WATERS. STAY TUNED TO NOAA WEATHER
RADIO OR YOUR LOCAL MEDIA FOR FURTHER STATEMENTS AND POSSIBLE UPDATED
FORECASTS.
ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE AT
HTTP://WWW.CRH.NOAA.GOV/AHPS2/INDEX.PHP?WFO=PAH /LOWER CASE/
&&
THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR
THE OHIO RIVER AT PADUCAH.
* UNTIL THURSDAY JANUARY 23.
* AT 11:00 AM THURSDAY THE STAGE WAS 40.5 FEET.
* FLOOD STAGE IS 39.0 FEET.
* MINOR FLOODING IS OCCURRING AND MINOR FLOODING IS FORECAST.
* FORECAST...THE RIVER WILL CONTINUE RISING TO NEAR 41.5 FEET BY
SATURDAY EVENING. THE RIVER WILL FALL BELOW FLOOD STAGE NEXT THURSDAY.
* IMPACT...AT 43.0 FEET...MODERATE FLOODING OCCURS AFFECTING SEVERAL
SMALL UNPROTECTED TOWNS.
&&