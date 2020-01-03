...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN
ILLINOIS...KENTUCKY...MISSOURI...
OHIO RIVER AT PADUCAH
OHIO RIVER AT CAIRO
.RUNOFF FROM RECENT RAINFALL THIS PAST WEEK WILL CONTINUE TO
RAISE WATER LEVELS ON THE OHIO RIVER AT PADUCAH KENTUCKY AND CAIRO
ILLINOIS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SAFETY MESSAGE...
NEVER DRIVE CARS...TRUCKS OR SPORT UTILITY VEHICLES THROUGH FLOODED
AREAS. THE WATER MAY BE TOO DEEP TO ALLOW SAFE PASSAGE. NEVER ALLOW
CHILDREN TO PLAY IN OR NEAR FLOOD WATERS. STAY TUNED TO NOAA WEATHER
RADIO OR YOUR LOCAL MEDIA FOR FURTHER STATEMENTS AND POSSIBLE UPDATED
FORECASTS.
ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE AT
HTTP://WWW.CRH.NOAA.GOV/AHPS2/INDEX.PHP?WFO=PAH /LOWER CASE/
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THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR
THE OHIO RIVER AT PADUCAH
* FROM SUNDAY EVENING TO WEDNESDAY MORNING.
* AT 7:00 PM FRIDAY THE STAGE WAS 36.0 FEET.
* FLOOD STAGE IS 39.0 FEET.
* MINOR FLOODING IS FORECAST.
* FORECAST...RISE ABOVE FLOOD STAGE BY SUNDAY EVENING AND CONTINUE TO
RISE TO NEAR 39.5 FEET BY MONDAY EVENING. THE RIVER WILL FALL BELOW
FLOOD STAGE BY EARLY WEDNESDAY MORNING.
* IMPACT...AT 39.0 FEET...MINOR FLOODING OCCURS AFFECTING MAINLY
BOTTOMLAND AND SURROUNDING LOW LYING AREAS.
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