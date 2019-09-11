...AFTERNOON HEAT INDEX VALUES AROUND 100 DEGREES THROUGH
THURSDAY...
A STRONG AREA OF HIGH PRESSURE ALOFT WILL ALLOW HOT AND HUMID
CONDITIONS TO SET IN ACROSS THE ENTIRE FOUR STATE REGION THROUGH
THURSDAY. HIGH TEMPERATURES IN THE LOWER TO MIDDLE 90S, COUPLED
WITH MODERATE TO HIGH HUMIDITY, WILL LEAD TO HEAT INDEX VALUES
NEAR 100 EACH AFTERNOON. THE PRIMARY PERIOD OF CONCERN WILL BE
FROM NOON TO 5 PM EACH DAY. A WEAK COLD FRONT WILL PROVIDE SOME
RELIEF FROM THE EXTREME HEAT AND HUMIDITY AS IT MOVES THROUGH THE
REGION ON FRIDAY.
IF YOU MUST WORK OR ARE PLANNING OTHER OUTDOOR ACTIVITIES IN THE
HEAT AND HUMIDITY, BE SURE TO KEEP HYDRATED BY DRINKING PLENTY OF
WATER. TAKE FREQUENT BREAKS IN THE SHADE WHEN POSSIBLE OR SEEK
AIR-CONDITIONED SHELTER, IF AVAILABLE.