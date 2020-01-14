...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVER IN INDIANA...
KENTUCKY...ILLINOIS...MISSOURI...
OHIO RIVER AT J.T. MYERS DAM...SHAWNEETOWN...PADUCAH...OLMSTED LOCK
AND DAM...CAIRO
.RECENT HEAVY RAINFALL OVER THE LOWER OHIO RIVER AND WABASH BASINS HAS
CAUSED RIVER LEVELS TO RISE. SHAWNEETOWN HAS REACHED MINOR FLOOD STAGE
WHILE J.T. MYERS DAM WILL REACH MINOR FLOOD STAGE THURSDAY. BOTH LOCATIONS
ARE FORECAST TO CREST ON SATURDAY AND THEN FALL BELOW FLOOD STAGE BY EARLY
NEXT WEEK. MINOR FLOODING IS OCCURRING AT PADUCAH WHILE MODERATE
FLOODING IS OCCURRING AT OLMSTED AND CAIRO. OLMSTED AND CAIRO ARE FORECAST
TO CREST OVER THE WEEKEND WHILE PADUCAH WILL CREST EARLY NEXT WEEK.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SAFETY MESSAGE...
NEVER DRIVE CARS...TRUCKS OR SPORT UTILITY VEHICLES THROUGH FLOODED
AREAS. THE WATER MAY BE TOO DEEP TO ALLOW SAFE PASSAGE. NEVER ALLOW
CHILDREN TO PLAY IN OR NEAR FLOOD WATERS. STAY TUNED TO NOAA WEATHER
RADIO OR YOUR LOCAL MEDIA FOR FURTHER STATEMENTS AND POSSIBLE UPDATED
FORECASTS.
ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE AT
HTTP://WWW.CRH.NOAA.GOV/AHPS2/INDEX.PHP?WFO=PAH /LOWER CASE/
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THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR
THE OHIO RIVER AT PADUCAH
* UNTIL THURSDAY JANUARY 23.
* AT 8:00 PM TUESDAY THE STAGE WAS 40.4 FEET.
* FLOOD STAGE IS 39.0 FEET.
* MINOR FLOODING IS OCCURRING AND MINOR FLOODING IS FORECAST.
* FORECAST...THE RIVER WILL CONTINUE RISING TO NEAR 42.0 FEET BY
MONDAY MORNING. THE RIVER WILL FALL BELOW FLOOD STAGE LATE THURSDAY
MORNING, JANUARY 23RD.
* IMPACT...AT 43.0 FEET...MODERATE FLOODING OCCURS AFFECTING SEVERAL
SMALL UNPROTECTED TOWNS.
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...AREAS OF DRIZZLE AND FOG THROUGH THE MORNING...
AREAS OF DRIZZLE AND FOG WILL PERSIST THROUGH MOST OF THE MORNING
THE DRIZZLE AND FOG WILL GENERALLY REDUCE VISIBILITY DOWN TO ONE
HALF MILE TO A MILE. HOWEVER, LOCALLY DENSE FOG IS ALSO POSSIBLE.
MOTORISTS ACROSS THE REGION SHOULD ALLOW A FEW EXTRA MINUTES FOR
THE MORNING COMMUTE. SLOW DOWN, INCREASE YOUR FOLLOWING DISTANCE,
AND BE PREPARED FOR RAPID FLUCTUATIONS IN VISIBILITY. IMPROVEMENT
IS EXPECTED BY LATE MORNING AS WINDS INCREASE IN THE WAKE OF A
WARM FRONTAL PASSAGE.